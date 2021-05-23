لقاحا “فايزر” و”أسترازينيكا” فعالان ضد المتحور الهندي

أظهرت دراسة أجرتها السلطات الصحية في إنجلترا، أن لقاحي “فايزر – بيونتيك”، و”أسترازينيكا – أوكسفورد”، المضادين لفيروس كورونا فعالان ضد النسخة الهندية المتحورة من هذا الفيروس بنسبة فعاليتهما نفسها تقريباً ضد النسخة الإنجليزية المتحورة منه.

ووفقاً للدراسة التي أجرتها وكالة “الصحة العامة في إنجلترا” بين الخامس من أبريل (نيسان)، و16 مايو، فإن لقاح “فايزر – بيونتيك”، وفر بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية فعالية بنسبة 88 في المئة ضد المتحور الهندي المصحوب بأعراض وبنسبة 93 في المئة ضد المتحور الإنجليزي المصحوب بأعراض.

في المقابل، فإن فعالية لقاح “أسترازينيكا – أوكسفورد” بلغت بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية 60 في المئة ضد المتحور الهندي المصحوب بأعراض و66 في المئة ضد المتحور الإنجليزي المصحوب بأعراض.

ورحب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بنتائج هذه الدراسة التي تأتي في وقت تعول فيه الحكومة على حملة التلقيح الوطنية لمكافحة المتحور الهندي الذي يهدد تفشيه بعرقلة خطة إعادة فتح الاقتصاد في البلاد.

وبحسب الدراسة فإن اللقاحين وفرا بعد ثلاثة أسابيع من تلقي الجرعة الأولى فعالية بنسبة 33 في المئة ضد المتحور الهندي المصحوب بأعراض وبنسبة 50 في المئة ضد المتحور الإنجليزي المصحوب بأعراض.