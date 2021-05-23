مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحمت جماعات المستوطنين اليهود اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتدت على المصلين، واعتقلت خمسة منهم.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس المحتلة أن عشرات من جنود الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين، واعتدوا على المصلين بالضرب المبرح، واعتقلوا خمسة منهم.

كما اعتلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية و محلية في رام الله، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أحمد زهران أبو عرب من البلدة القديمة من رام الله، والشاب توفيق محمد شفيق حجير من قرية دير ابزيع، بعد أن داهمت منزليهما.