نقل الدردشات عند تغيير رقم هاتف.. واتساب يكشف عن ميزة جديدة

كشف تطبيق التراسل الفوري واتساب، عن ميزة جديدة قادرة على نقل الدردشات عند تغيير رقم هاتف المستخدم، وهي جزء من حزمة واتساب، المصممة لتبسيط انتقال المستخدم بين الأجهزة، وغرضها تصحيح مشكلة مزمنة وجدت بين المستخدمين الذين ينتقلون بين أندرويد و “اي او اس” .

ويسعى المطورون إلى اختبار القدرة على نقل سجل الرسائل بين نظامي “أندرويد” و”آي أو أس” ، ومعروف أنه في كل نظام أساسي يقوم برنامج المراسلة بتخزين نسخته الاحتياطية في نظام التشغيل السحابي الخاص به.

ولا يمكن استعادة نسخة من السجل المخزن بتطبيق “آي كلاود” على أندرويد، تماما كما لا يمكن لـ”آيفون” أخذ سجل دردشة من “جوجل درايف”، لكن في التحديث القادم، سيتم تصحيح هذا الوضع وسيتمكن برنامج المراسلة من نقل المحادثات بين الأنظمة الأساسية.

ويختبر واتساب القدرة على نقل سجل الدردشة حتى إذا قام المستخدم بتغيير رقم الهاتف، وكما نعلم، يستخدم واتساب رقم الهاتف كمعرف لتسجيل الدخول ومعرف الحساب، وبالتالي لا يمكنه الجمع بين الحسابين.