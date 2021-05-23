رغم ارتفاعات اليوم.. العملات الرقمية تخسر 200 مليار دولار

تراجعت القيمة السوقية لعالم الكريبتو أكثر من 200 مليار دولار لتهبط إلى حدود الـ 1.5 تريليون دولار خلال تعاملات اليوم الأحد، حسبما تناوله موقع Investing.

ورغم ارتفاعها خلال تلك اللحظات إلا أن أكبر العملات الرقمية لا تزال عند أدنى مستوياتها خلال العام الجاري 2021 بعد السائر الحادة التي منيت بها خلال اليومين الماضيين.

وترتفع بتكوين خلال تلك اللحظات 1.6% عند مستويات 36.7 ألف دولار بينما تبلغ قيمتها السوقية 686 مليار دولار وتحتفظ العملة الأولى بتراجعات تتجاوز 25% خلال 7 أيام.

بينما ترتفع كاردانو Cardano العملة الرابعة من حيث القيمة السوقية بحوالي 1% إلى مستويات 1.43 دولار، بينما تبلغ قيمتها السوقية حوالي 45 مليار دولار.

وتأتي العملة السادسة من حيث القيمة السوقية بنت إيلون ماسك الدوجكوين DOGE/USD بارتفاعات 2.2% حيث تتداول عند مستويات 0.3375 دولار بينما تبلغ قيمتها حوالي 43 مليار دولار.

وترتفع الريبل التي تعرضت لضربة عنيفة بحوالي 3% إلى مستويات قرب الدولار 0.9075 دولار بقيمة سوقية 41.5 مليار وتحتل المرتبة السابعة بين العملات الرقمية.

وفي المقابل تنخفض ثاني أكبر العملات الرقمية خلال تلك اللحظات 1%، وتتداول إيثريوم عند مستويات 2.2 ألف دولار بقيمة سوقية 256 مليار دولار.

ولا تزال تيثرUSDT/USD تتداول عند مستويات الدولار بتراجعات هامشية بينما تبلغ قيمتها السوقية نحو 60 مليار دولار.