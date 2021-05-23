مخالط بعد التحصين هل يجب العزل المنزلي؟.. الصحة تجيب

تفاعلت وزارة الصحة، مع استفسار أحد الأشخاص حول مدى حاجته للعزل المنزلي بعد إصابة زوجته بفيروس “كورونا”، علماً بأنه “مُحصن” جرعة أولى ولم تظهر عليه أي أعراض.

وأشارت الوزارة، إلى أنه بشكل عام عند مخالطة حالة مؤكدة بعد مرور 14 يوماً من تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، أو بعد استكمال التطعيم ولم يظهر على الشخص أعراض فلا يلزمه الدخول في الحجر إلا في حال السكن مع مجموعات كبيرة.

ولفتت إلى أنه في حال ظهور أعراض مُشابهة لأعراض فيروس “كورونا”، فإنه ينبغي على الشخص المُخالط عزل نفسه وإجراء فحص مخبري، مشددةً على ضرورة الاستمرار في الاحترازات الوقائية.