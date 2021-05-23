كمركز متنوع ترفيهي وسياحي.. أمانة الشرقية : توقيع عقد المشروع الاستثماري لتطوير موقع بالظهران

أبرمت امانة المنطقة الشرقية عقد استثماري لتطوير مركز متنوع ترفيهي سياحي تجاري باشراك القطاع الخاص لتنمية المنطقة بالظهران، والذي يأتي امتداداً لجهود ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بأمانة المنطقة الشرقية.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن المشروع يهدف إلى تعزيز الأنشطة التجارية والترفيهية والسياحية في المنطقة الشرقية، وإبراز مقومات مدينة الظهران على الخارطة السياحية والترفيهية، مؤكدا أن المشروع يُمثل امتداداً لمجموعة المشاريع الاستثمارية النوعية المميزة والمتنوعة التي تم اطلاقها في المنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص والمشروع يشتمل على تطوير مركز للترفيه والسياحة يتضمن مجموعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر الراقية ومجموعة من الخدمات المساندة والعروض والمقاهي المفتوحة ومطاعم وساحات متعددة الاستخدامات وممشى ومسطحات خضراء والتي سيكون لها أثر إيجابي على جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة الشرقية.

وأشار م. الجبير أن توقيع هذا المشروع، يأتي امتداداً لجهود الأمانة لترجمة توجيهات وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ودعم ومتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، لتسريع تنمية المنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وانتشارها بكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وقال المهندس فهد الجبير أن الأمانة تعمل بالتعاون مع فرق الوزارة، وهيئة تطوير المنطقة وبرنامج جودة الحياة وبقية القطاعات لتعزيز التنمية بالمنطقة والاستدامة المالية ورفع الايرادات والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة.

ودعا الجبير عموم المستثمرين ورواد الأعمال لزيارة البوابة الرقمية للفرص الاستثمارية بالقطاع البلدي وتطبيق الجوال (فرص) للاطلاع على الفرص الاستثمارية المطروحة.