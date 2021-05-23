أمانة المدينة المنورة تنفّذ 10 مشروعات للجسور والأنفاق

تنفّذ أمانة المدينة المنورة 10 مشروعات للجسور والأنفاق ضمن مشروعات البنى التحتية الجاري تنفيذها في عدة مواقع, بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات بالمدينة المنورة.

وتشمل المشروعات توسعة وتنفيذ 7 جسور و 3 أنفاق بإجمالي 6 آلاف متراً طولياً, وتتضمن تنفيذ نفق تقاطع طريق خالد بن الوليد مع طريق سلطانة, ومشروع تقاطع طريق السلام مع طريق الملك عبدالله, وتنفيذ جسر تقاطع طريق السلام مع طريق الأمير نايف, وتوسعة جسر تقاطع طريق الملك سلمان مع وادي العاقول, وتوسعة جسر تقاطع طريق عمر بن الخطّاب مع وادي العزيزية, وتنفيذ نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع طريق الأمير عبدالمجيد, وجسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله – المرحلة الأولى – وتنفيذ جسر تقاطع طريق عمر بن الخطّاب مع طريق الملك عبدالله, وتنفيذ نفق تقاطع طريق أبو بكر الصديق مع طريق الأمير عبدالمجيد, واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله.

وبلغت نسبة الإنجاز في هذه المشروعات ما بين 21% إلى 71% ، فيما من المقرر اكتمال إنجاز بعض هذه المشروعات خلال الأعوام الثلاثة المقبل, حيث تسهم هذه المشروعات في حلّ الاختناقات المرورية في الشوارع والميادين, وتسهيل انسيابية الحركة في شوارع المدينة المنورة, والتسهيل على السكان والزوّار ومستخدمي الطرق في المدينة المنورة.