“الصحة”: خدمة “أولوية” مخصصة لمواعيد أخذ اللقاح لكبار السن عبر تطبيق #صحتي

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن المنحنى الوبائي في المملكة يشهد ثباتًا يُبشر بالخير، مشيرا إلى أن عدد جرعات اللقاح المعطاه في المملكة تجاوز 12.8 مليون جرعة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن خدمة “أولوية” مخصصة لمواعيد أخذ اللقاح لكبار السن عبر تطبيق صحتي، لافتا إلى أن كبار السن فوق 60 عامًا مستثنون من تأجيل الجرعة الثانية.

وأشار إلى أنه من المعلومات المغلوطة إمكانية التخلي عن الإجراءات الاحترازية لمن أصبحوا محصّنين بتلقي لقاحات كورونا، مشددا على ضرورة الوصول إلى المناعة المجتمعية لكي تخفف الإجراءات الاحترازية بعد تحقق المناعة الفردية.

المناسبات الاجتماعية ما زالت تشكل خطرًا