“الداخلية”: 40 ألف ريال قيمة مخالفة التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزائم والحفلات

قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، إن قيمة مخالفة التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزائم والحفلات تصل إلى 40 ألف ريال، و10 آلاف ريال للتجمع العائلي و15 ألفا لغير العائلي، لافتا إلى أن عقوبات التجمعات المخالفة تشمل الداعي والحضور.

وأضاف أنه بدءا من 22 ذي الحجة، يشترط التحصين بلقاح كورونا لدخول الأنشطة الاقتصادية والرياضية والترفيهية والتجارية والثقافية ووسائل النقل العام، لافتا إلى أنه تم تطبيق الحجر المؤسسي بدءًا من الخميس الماضي.

وأشار إلى أنه يتم تقييم الأوضاع بشكل مستمر، وعند وجود ما يستدعي اتخاذ إجراءات مشددة سيتم إعلان ذلك.