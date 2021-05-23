“الرياضة”: حضور 16050 متفرجا خلال الجولة الماضية في 6 مباريات.. ورصدنا 59 مخالفة بينهم

قال المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة، إن الجولة الماضية من دوري المحترفين شهدت حضور 16,050 متفرجاً في 6 مباريات، وتم رصد 59 مخالفة بينهم.

وأضاف أنه تم رصد 53 مخالفة بحق منسوبي الأجهزة الفنية والإدارية في الأندية خلال الجولة الماضية، بجانب رصد 36 مخالفة بين الأفراد في المراكز الرياضية و172 على المراكز.

وأوضح أن إثبات التحصين شرط لدخول الملاعب، مشيرا إلى أن العاملين في المنشآت الرياضية إما محصنين وإما خاضعين للفحص دوريًا.

وأشار إلى أنه تم تقليل الطاقة الاستيعابية للملاعب والصالات بما لا يقل عن 40% لعودة آمنة للجماهير، متابعا: “لا يوجد تذاكر ورقية لدخول الملاعب والصالات الرياضية، ويتم الحصول عليها إلكترونيًا”.

وأكد أن قرار حضور الجماهير سيستمر خلال التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم، مؤكدا أن المخالفين في الملاعب يخضعون للعقوبات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وعند تكرار مخالفة أحد المشجعين للمرة الثانية للبروتوكولات، يتم استبعاده عن حضور المباريات.