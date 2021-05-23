متحدث الصحة يكشف حقيقة إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أكد الدكتور محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة، أنه لا صحة لما يتداول بإلغاء الجرعة الثانية من لقاح ‫كورونا في ‫المملكة، إنما هنالك كما سبق إعلانه بتأجيل للجرعات الثانية.

وأوضح “العبدالعالي” أن “الهدف من ذلك هو المسارعة بالوصول اللقاح بأكبر عدد ممكن بأفراد المجتمع وبسرعة بالجرعة الأولى”.

واستطرد: “رفع مستوى المناعة في المجتمع بشكل سريع، وهذه من الطرق التي أثبتت في عدة دراسات، ورأت عدة لجان المختصة أنها الأسلم لصحة العامة وحماية أفراد المجتمع”.

وأشار إلى أنه “يستثنى من ذلك لمن هم من فوق عمر 60 عاماً، وجرعتهم الثانية على مواعيدها”.

وأكد في ختام حديث على أن “من لديه موعد يجب أن يحرص عليه، ومن لم يكن لديه موعد فعليه التسجيل من فئة 60 عاما وأعلى من ذلك في أقرب وقت ممكن”.