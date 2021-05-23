أمانة جدة: إغلاق 63 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية للحد من انتشار #كورونا

أعلنت أمانة جدة إغلاق 63 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت أمانة جدة مواصلة الجهود الميدانية المشتركة مع الشؤون الصحية والجهات الأمنية في الأسواق والواجهات البحرية والمرافق العامة لمتابعة امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، لا سيما خلال هذه الأيام التي تشهد إقبالا متزايدا من السكان والزائرين، مثمنة دور الجميع في امتثال الإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.