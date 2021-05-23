المملكة تستضيف كأس السوبر الإسباني يناير 2022

تحددت ملامح بطولة كأس السوبر الإسباني موسم 2022، بعدما فاز أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني مساء أمس. وتستضيف المملكة العربية السعودية مباريات كأس السوبر الإسباني في يناير المقبل.

وحقق أتلتيكو مدريد لقب الدوري الإسباني فى الموسم الحالى، للمرة الحادية عشرة فى تاريخه، بعد فوزه المثير على مضيفه فريق بلد الوليد بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس، على حساب جاره ريال مدريد، وصيف المسابقة، الذى تغلب على فريق فياريال بنتيجة 2 – 1.

وسيتواجه أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني مع أتلتيك بلباو وصيف كأس إسبانيا، في بطولة كأس السوبر الإسباني.

بينما سيواجه ريال مدريد وصيف الدوري الإسباني، برشلونة بطل كأس إسبانيا، في البطولة نفسها.