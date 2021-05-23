أمير القصيم يستقبل مدير إدارة سجون المنطقة المعيّن حديثاً

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، العميد محمد بن سليمان الحبيشي، بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة سجون المنطقة.

وقدم التهنئة للعميد الحبيشي، مؤكداً أهمية خدمة النزلاء داخل الإصلاحيات، وتنوع الأنشطة والبرامج التوعوية الأخرى التي تركز على تأهيل النزلاء وتهيئتهم ليكونوا أفراداً فاعلين ومثمرين في مجتمعهم بعد إطلاق سراحهم وعودتهم للمجتمع ، متطلعاً لتطوير منظومة العمل بما يتوافق مع الجهود التطويرية الشاملة بالمنطقة.

من جانبه نوه العميد الحبيشي بالدعم المستمر الذي تحظى به القطاعات بالمنطقة من أمير القصيم وسمو نائبه، مؤكداً حرصه وزملائه على القيام بالواجبات المنوطة بهم.