مقتل امرأتين وإصابة ثالثة بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي بالحديدة

لقيت امرأتان مصرعهما، وأصيبت ثالثة، اليوم الأحد، جراء انفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة الحديدة.

وذكرت مصادر صحفية أن لغما زرعته المليشيات الانقلابية في قرية الشعينة بمديرية حيس، حيث انفجر في عدد من النساء، ما أسفر عن مقتل سعيدة إبراهيم شامي، ودنيا سعيد كيعل، وإصابة نادية على الله محجوب.

يذكر أن ألغام وقذائف ومسيرات مليشيا الحوثي حصدت أرواح 39 مدنيا، بينهم 18 طفلا وامرأة في محافظة الحديدة، وذلك فقا لتقرير صادر عن قوات التحالف بالساحل الغربي منذ 1 أبريل الماضي وحتى 16 مايو الجاري.

وبحسب التقرير فإن أعداد القتلى بلغت 9 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأة، وأصيب 30 آخرين بينهم 10 أطفال و 4 نساء.