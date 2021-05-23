الحكومة اليمنية تشيد بدعم مركز الملك سلمان للقطاع الصحي في البلاد

ثمّن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم الأحد، الدور الذي يقوم به فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فرع محافظة مأرب.

جاء ذلك في اجتماع لمناقشة قضايا وجوانب الدعم الصحي المقدم من المركز للمحافظة.

وتم في الاجتماع، مناقشة دعم المركز للقطاع الصحي في المحافظة بالمشاريع الصحية التخصصية، بالإضافة إلى مشاريع الدعم المباشر بالأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات بالمحافظة،

كما استمع الدكتور بحيبح من الفريق إلى تقرير مفصل استعرض أوجه ومشاريع الدعم للقطاع الصحي في المحافظة خلال الفترة السابقة.

ونوّه الوزير بحيبح إلى أن ما تم مشاهدته ولمسه على أرض الواقع من دعم متواصل للمركز يؤكد على أن المركز هو الداعم الأول للقطاع الصحي بالمحافظة.

وأشاد بالدور الذي يضطلع به المركز والمستوى المتميز من الخدمات المقدمة منه لدعم الجانب الصحي في عموم المحافظات اليمنية، مقدمًا شكره وتقديره للمملكة ومركز الملك سلمان على ما يولون من اهتمام بالغ بأشقائهم في اليمن.