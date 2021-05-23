سيل من الانتقادات.. نائبة الرئيس الأمريكي تمسح يدها بعد مصافحة رئيس كوريا الجنوبية

سيل من الانتقادات تعرضت له نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، للعديد من الانتقادات بعد مسح يدها في بنطالها مباشرة بعد مصافحة مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن اللقطات انتشرت على تويتر، والتي تظهر هاريس وهي تمسح يدها بعد أن أنهى الثنائي مؤتمرا صحفيا مشتركا، في واشنطن واجتذبت العديد من التعليقات الناقدة لتصرفها.

وعلق أحد رواد تويتر على الواقعة بالقول : ” هذه نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.. هذا ليس فقط عدم احترام ولكن سيكون موقفًا عنصريًا”.

بينما قال آخرون :” إن الموقف مرتبط بظروف جائحة فيروس كورونا، حيث علق أحد مستخدمي تويتر:نحن نعيش في عصر كورونا، ويجب غسل اليد على الفور بعد لمس أي شخص آخر”.