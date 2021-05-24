خادم الحرمين الشريفين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز وعدد من ضباط ومنسوبي رئاسة الحرس الملكي وسام الملك عبدالعزيز

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بمنح معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية.

كما منح -أيده الله-نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى،وعددًا من ضباط ومنسوبي رئاسة الحرس الملكي وسام الملك عبد العزيز .

وقد رفع رئيس الحرس الملكي شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على هذا التشريف وسيكون هذا التكريم مصدر فخر واعتزاز وحافز لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن وتكريمًا لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي.