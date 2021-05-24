تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية للأعوام الأربع المقبلة

زكت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للجنة للدورة الأولمبية المقبلة .

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية الـ24 الذي عقد مساء أمس في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب الرئيس وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء الجمعية.

وضم مجلس الإدارة الجديد صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ومعالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، وياسر بن حسن المسحل، وأحمد بن شاهر طباع، وأضواء بنت عبدالرحمن العريفي، والدكتور حبيب بن علي الربعان، والدكتور غسان بن يوسف طاشكندي، وأحمد بن محمد الصبان، وأحمد بن صفوان القضماني، والعميد شداد بن طالع العمري، وإبراهيم بن سلمان المعيقل.

وشهدت الجمعية اعتماد مجلس إدارة الأكاديمية الأولمبية السعودية برئاسة سمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي وعضوية كل من: الدكتور خالد المزيني، و علي الشعيلان، وعبدالله حماد، والدكتورة مزنة المرزوقي، وعبدالعزيز العنزي، وشيماء الحصيني، وعلي عون آل زايد رئيساً تنفيذياً للأكاديمية.

وفوضت الجمعية العمومية مجلس إدارة اللجنة لتشكيل لجان تابعة للمجلس ضمن الهيكل التنظيمي للجنة الأولمبية، إضافة إلى الموافقة على تعديل لوائح اللجنة الأولمبية.

واعتمد الاجتماع لائحة الفصل وأعضاء لجنة المنازعات المالية للاعبين والمدربين في الألعاب الرياضية.

واطلعت الجمعية على التقارير المقدمة من سمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي بشأن دورة الألعاب السعودية لعام 2020م، ودورة الألعاب الآسيوية 2034م، إضافة إلى المصادقة على المحاضر السابقة وقرارات مجلس الإدارة.

وقام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على هامش الجمعية بتكريم عدد من الشخصيات والمنظومات التي كان لها إسهامات في الرياضة السعودية.

حيث كرم الدكتور صالح بن أحمد بن ناصر وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب الأسبق بجائزة التميز الأولمبي؛ لإسهاماته في تطوير وخدمة الرياضة السعودية على مدى 57 عاماً، وجائزة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الاستثنائية لشركة القدية للاستثمار؛ نظير دورها الفعال في استضافة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2034م.

وأضواء بنت عبدالرحمن العريفي بجائزة المرأة في الرياضة لعام 2020م؛ لإسهامها في نشر الرياضة النسائية بالمملكة.

وسلم سموه جائزة التطوير الرياضي للعام 2020م للاتحاد السعودي للرياضة للجميع؛ لإسهامه في نشر الرياضة عام 2020م، وجائزة الأداء الرياضي الجماعي لعام 2020م للمنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم؛ نظير تأهله لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020م، وجائزة أفضل رياضي عن فئة الرجال للاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي خضراوي؛ نظير تحقيقه بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020م وذهبية دول غرب آسيا لكرة الطاولة.

وتسلمت الفارسة دلما ملحس جائزة أفضل أداء فردي للسيدات؛ نظير أدائها الرياضي المستمر خلال عام 2020م ومشاركتها في بطولة الخمس نجوم للفروسية في المملكة والإمارات، ووصولها للمركز العاشر في المجموعة السابعة.

ونال لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى محمد تولو جائزة اللاعب الأولمبي الصاعد لتحقيقه مسافة 17.49م في مسابقة دفع الجلة في أول عام بمسيرته الرياضية.

وعلى مستوى المدربين نال مدرب المنتخب السعودي لكرة الطاولة يوسف ربيع جائزة أفضل مدرب للرياضات الفردية؛ نظير إشرافه الفني لمدة عامين على إعداد وتأهيل اللاعب علي خضراوي لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020م.

وتسلم مدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم سعد الشهري جائزة أفضل مدرب في الألعاب الجماعية نظير إسهامه في تأهل المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم لدورة الألعاب الأولمبية بعد غياب 24 عاماً.

وشهدت الجمعية العمومية توقيع اتفاقية بين اللجنة الأولمبية العربية السعودية ومثلها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والجمعية العالمية للاتحادات الدولية (GAISF)، ومثلها ستيفن فوكس، تمنح بموجبها المملكة حق استضافة دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية عام 2023م.