وزارة_الصحة: لم نسمح لـ”الملقّحين” باللقاح الصيني بالدخول إلى #المملكة

أكدت وزارة الصحة السعودية أنه لم يصدر أي قرار بدخول الذين تلقوا اللقاح الصيني الى المملكة.

وفي تعليقه على الأمر قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أنه لم يتم حتى الآن اعتماد السماح لمن تلقوا اللقاح الصيني بالدخول إلى المملكة.

وأوضح خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، إن هذا الأمر يخضع حالياً للدراسة.

مبيناً أن هناك عدة لقاحات صينية وليس لقاحاً واحداً وتختلف من ناحية الجودة والمأمونية والدراسات المنشورة حولها.

لافتا إلى أن بقية اللقاحات التي توجد في العالم لم يتم حتى الآن البت بالقبول بها، واعتمادها لدخول المملكة بعد أخذها في الخارج.

وأوضح أن القائمة الصادرة بشأن التطعيمات المقبولة بالمملكة تضم 4 لقاحات هي “فايزر، وأسترزينيكا، وموديرنا، وجونسون آند جونسون”.

مبيناً أن أخذ تلك اللقاحات يتم تسجيله في سجل التطعيمات الوطني ويُعكس على “توكلنا”.

وأكد أن الدراسات التي تجرى حول إجراءات السفر والحج والعمرة والزائرين وغيرها تختلف تماماً عن الدراسات الخاصة باللقاحات المُعتمدة للتلقيح داخل المملكة.