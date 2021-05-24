سجل الفائزين ببطولة #الدوري_السعودي

فيما يلي سجل الفائزين بلقب الدوري السعودي لكرة القدم، بعد تتويج الهلال للمرة 17.
2021 الهلال
2020 الهلال
2019 النصر
2018 الهلال
2017 الهلال
2016 الأهلي
2015 النصر
2014 النصر
2013 الفتح
2012 الشباب
2011 الهلال
2010 الهلال
2009 الاتحاد
2008 الهلال
2007 الاتحاد
2006 الشباب
2005 الهلال
2004 الشباب
2003 الاتحاد
2002 الهلال
2001 الاتحاد
2000 الاتحاد
1999 الاتحاد
1998 الهلال
1997 الاتحاد
1996 الهلال
1995 النصر
1994 النصر
1993 الشباب
1992 الشباب
1991 الشباب
1990 الهلال
1989 النصر
1988 الهلال
1987 الاتفاق
1986 الهلال
1985 الهلال
1984 الأهلي
1983 الاتفاق
1982 الاتحاد
1981 النصر
1980 النصر
1979 الهلال
1978 الأهلي
1977 الهلال
1976 ألغيت المسابقة
1975 النصر
ألغيت المسابقة في 1976 بعد مرور 4 جولات من الموسم، بعد وفاة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود.