سجل الفائزين ببطولة #الدوري_السعودي

فيما يلي سجل الفائزين بلقب الدوري السعودي لكرة القدم، بعد تتويج الهلال للمرة 17.

2021 الهلال

2020 الهلال

2019 النصر

2018 الهلال

2017 الهلال

2016 الأهلي

2015 النصر

2014 النصر

2013 الفتح

2012 الشباب

2011 الهلال

2010 الهلال

2009 الاتحاد

2008 الهلال

2007 الاتحاد

2006 الشباب

2005 الهلال

2004 الشباب

2003 الاتحاد

2002 الهلال

2001 الاتحاد

2000 الاتحاد

1999 الاتحاد

1998 الهلال

1997 الاتحاد

1996 الهلال

1995 النصر

1994 النصر

1993 الشباب

1992 الشباب

1991 الشباب

1990 الهلال

1989 النصر

1988 الهلال

1987 الاتفاق

1986 الهلال

1985 الهلال

1984 الأهلي

1983 الاتفاق

1982 الاتحاد

1981 النصر

1980 النصر

1979 الهلال

1978 الأهلي

1977 الهلال

1976 ألغيت المسابقة

1975 النصر

ألغيت المسابقة في 1976 بعد مرور 4 جولات من الموسم، بعد وفاة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود.