حيلة خطيرة: بيلاروسيا تختطف”صحافياً” على متن طائرة وأمريكا وأوربا تتوعدان بعقوبات رادعة

أجبرت السلطات في بيلاروسيا أمس الأحد إحدى الطائرات على الهبوط الاضطراري وألقت القبض على صحافياً بارزاً.

وطالبت الولايات المتحدة “بالإفراج الفوري” عن الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش، الذي اعتقل عندما حولت السلطات البيلاروسية مسار طائرة ريان إير لتتجه إلى مينسك.

وقالت شركة رايان إير إن طائرتها كانت في طريقها من اليونان إلى ليتوانيا يوم الاحد عندما أبلغها مراقبو الحركة الجوية في بيلاروس بوجود تهديد أمني محتمل على متنها وطلبوا منها تحويل مسارها إلى مينسك للهبوط اضطرارياً.

وأدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشدة التحويل القسري للطائرة واعتقال بروتاسيفيتش.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية البيلاروسية في وقت سابق أن رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو هو الذي أمر بالتحويل.

وقال بلينكن في بيان هذا العمل المروع الذي ارتكبه نظام لوكاشينكو عرّض للخطر حياة أكثر من 120 راكباً، من بينهم مواطنون أمريكيون.

وأضاف البيان”التقارير الأولية التي تشير إلى تورط أجهزة الأمن البيلاروسية واستخدام الطائرات العسكرية البيلاروسية لمرافقة الطائرة مقلقة للغاية وتتطلب تحقيقا كاملا.

وقالت الولايات المتحدة إنها تنسق ردها مع شركاء من بينهم مسؤولون بالاتحاد الأوروبي وليتوانيا واليونان.

من جهة اخرى يناقش قاة الاتحاد الأوروبي الـ27، إجبار سلطات بيلاروسيا طائرة ركاب لشركة “رايان اير” على الهبوط الاضطراري، خلال قمتهم المقررة في بروكسل غدا الاثنين، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات على مينسك.

وكان من المقرر بالفعل أن يعقد القادة الاجتماع الذي يستمر يومين الإثنين، لمناقشة كورونا، وروسيا وتغير المناخ.

لكن المتحدث باسم رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، باريند ليتس، قال إن الإجراءات التي اتخذتها بيلاروسيا الأحد ستكون على جدول الأعمال، الآن.

وأضاف ليتس على تويتر : ستناقش العواقب والعقوبات المحتملة في هذه المناسبة.