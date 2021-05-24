ارتفاع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” عند 66.82 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتعوض بعض خسائر الأسبوع الماضي، مع ظهور عقبة محتملة أمام إحياء اتفاق 2015 النووي مع إيران الذي يضيف المزيد من إمدادات النفط.

وبحلول الساعة 0501 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس آذار 38 سنتا بما يعادل 0.6 % إلى 66.82 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.96 دولار للبرميل، بزيادة 38 سنتا أو 0.6 %.

وتراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي، بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والبنوك والشحن في بلاده.