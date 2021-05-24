الجنائية الدولية تخاطب #السودان: هذه قائمة المطلوبين الفعليين.. سلموهم لنا أو حاكموهم

كشفت المحكمة الجنائية الدولية السودانيين المطلوبين الفعليين لديها، نافية وجود قائمة ب (51) مطلوبا لدي المحكمة في لاهاي حسبما يشاع على نطاق واسع في السودان.

وأكد فادي عبدالله الناطق الرسمي باسم المحكمة ان قائمة المطلوبين الفعليين لدي المحكمة حتى الان هم (5) اشخاص بما فيهم على كوشيب اما الاربعة الاخرين فهم الرئيس السابق عمر البشير، واحمد هارون ،وعبدالرحيم محمد حسين ، وعبدالله بندة.

وأوضح ان المطلوبين البشير وهارون وعبدالرحيم الذين تحتجزهم الحكومة حاليا في سجن كوبر الشهير اما ان تسلمهم الى المحكمة الجنائية، أو أن تحاكمهم السلطات السودانية بنفسها على نفس الجرائم التي تلاحقهم بها المحكمة الجنائية الدولية.

واضاف فادي قائلا : اذا قررت الحكومة السودانية، أنها ستحاكمهم بنفسها، فعندها يجوز أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية، أن توقف القضايا أمامها، وعندها يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، هل نقبل هذا الطلب ونوقف القضايا ونتركها للقضاء الوطني السوداني، أو نرفض الطلب، ونستمر في السعي ان يسلموا الى المحكمة الدولية.

وحسب الناطق الرسمي بإسم المحكمة بالتالي الأر مر يعود للسلطات السودانية، هل ستحاكمهم بنفسها أم ستسلمهم للمحكمة في لاهاي.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت السلطات السودانية قد تقدمت بطلب لتسليم المطلوبين لدي المحكمة الجنائية، اكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة عدم وجود اي طلب تقدمت به الحكومة السودانية في هذا الموضوع.

وأشار المتحدث بأسم المحكمة الى ان الطلب يمكن ان يتقدم به النائب العام او وزير العدل او وزير الخارجية حسب الدستور والمواثيق السودانية.