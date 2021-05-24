بالقسطرة عوضاً عن عملية القلب المفتوح.. مركز الأمير سلطان للقلب يجري عملية معقدة

أجرى مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة عملية معقدة و عالية الخطورة لمريضة تبلغ من العمر 75 عاماً تتمثل في تدخل عن طريق القسطرة لعلاج تضيق شديد جداً للشريان التاجي الجذعي الرئيسي لعضلة القلب بالإضافة إلى زراعة صمام لعلاج تضيق الصمام الأبهر الشديد.

وأجريت هذه العملية عن طريق القسطرة لصعوبتها وخطورة إجرائها عن طريق عملية القلب المفتوح.

وقد تمت هذه العملية بمساعدة جهاز الأكسدة الغشائية بالتنظير الخارجي (إيكمو) الذي تمت زراعته في المريضة خلال العملية وتمت إزالته بعد ساعة من إنتهاء العملية.

وهذا النوع من العمليات يتطلب تواجد فريق طبي متكامل من جراحة القلب والقسطرة التداخلية والتخدير والتمريض وفنيي الأشعة والاجهزة الطبية لعلاج صمامات وشرايين القلب.