مرتزق سوري أرسله أردوغان للقتال في ليبيا وسوريا وعندما طالب براتبة احضر له ” الخازوق”

انتشر مؤخرا فيديو مصور لمرتزق سوركي ممن أرسلهم أردوغان لقتل الليبين، لم يتقلي مستحقاته، وعندما طالب بها تم سجنه وتعذيبه، بعد عودته من ليبيا.

وأوضح في مقطع الفبديو أنه ذهبت الي ليبيا عام 2020 ورجع من هناك عام 2021، لافتا أنه مريض نفسي، ولكن لم يتوفر له العلاج ، وكانت تنتابة حالات الصرع، وتم وضعه في السجن، وتعذيبه.

ورغم أثار التعذيب تم ارسالة إلى سوريا دون ارداه منه للقتال، وظهرت المشكلة عندما تم ايقاف راتبة، لافتا أنه تواصل معهم تواصلت معهم ولكن كانت النتيجة دخوله السجن مرة أخرى .

وأوضح أنه داخل السجن قاموا بأحضار” خازوق” بهدف تعذيبة مرة أخرى، أو الاعتراف في تسجيل بأنه حصل على مستحقاته، لاتفا أنه خسى التعذيب وأعترف.