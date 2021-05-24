إغلاق 64 منشأة مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية بـ “حائل”

كثفت أمانة منطقة حائل أعمالها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق “توكلنا”.

ونفذت الفرق الرقابية أمس 902 جولة تفتيشية في مدينة حائل، أسفرت عن إغلاق 64 منشأة، تنوعت مخالفاتها ما بين تدنٍ في مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلاً عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية، لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها.

وأكدت الأمانة أن جميع المنشآت ملزمة بتحديد مواقع وقوف الزبائن من خلال علامات أرضية تضمن التباعد الجسدي، إضافة إلى أهمية تنظيم المرتادين بطريقة تمنع التزاحم، داعية الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.