فلكية جدة: التعامد الأول للشمس على #الكعبة_المشرفة.. الخميس المقبل

افاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة بأن الشمس ستتعامد على الكعبة المشرفة يوم الخميس 15 شوال 1442 الموافق 27 مايو 2021 وقت اذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهراً (9:18 صباحاً بتوقيت غرينتش) وهو التعامد الأول من إثنين هذه العام.

إن الشمس في لحظة التعامد ستكون بأقصى إرتفاع لها (89,55,37 درجة) حوالي 90 درجة عندها سيختفي ظل الكعبة وظلال كل الاجسام في مكة، وفي نفس اللحظة ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة.

وكلما كانت المسافة ابعد عن مكة كان ميل الشمس اكبر في قبة السماء، لذلك استخدم القدماء التعامد لتحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة لا تقل في دقتها عن تقنيات الرصد الحديثة.

تستخدم ظاهرة تعامد الشمس أيضا في حساب محيط الأرض وذلك بواسطة بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من الفين سنة أثبتت كروية الأرض.

تحدث ظاهرة تعامد الشمس لأن موقع الكعبة المشرفة ما بين خط الاستواء ومدار السرطان فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو حيث يحصل التعامد الاول ، و عند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو عندها يحدث التعامد الثاني.

لذلك فالمناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً وجنوباً كلها تشهد هذه ظاهرة التعامد مرتين في السنة ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

يمكن للقاطنين في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وإفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا من استخدام ظاهرة تعامد الشمس لتحديد اتجاه القبلة عن طريق وضع قطعة من “الخشب” مثلا منتصبة بشكل عمودي على سطح الأرض وقت التعامد وسيشير الاتجاه المعاكس للظل نحو الكعبة المشرفة مباشرة.

جدير بالذكر ان التعامد سيتكرر في اليوم التالي الجمعة بفارق بسيط في الزاوية عن اليوم السابق (الخميس) حيث ستكون الشمس على ارتفاع (89,54,41 درجة) وقت اذان الظهر في المسجد الحرام.

الصورة المرفقة: الشمس لحظة التعامد على الكعبة المشرفة ، وطريقة تحديد القبلة في المناطق البعيدة عن مكة حيث يشير لاتجاه المعاكس لظل الشاخص نحو المسجد الحرام علما بأن هذه الطريقة غير مفيدة للمناطق القريبة من مكة مثل جدة والطائف.