رئيس “ديوان المحاسبة”: نعد تقارير قضايا الفساد المالي المنظورة لدى النيابة العامة و«نزاهة»

قال رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، إن الديوان العام للمحاسبة هو الذراع الفنية المحاسبية التي تتولى إعداد التقارير المالية للقضايا المنظورة أمام “النيابة العامة” أو القضايا الواردة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” .

وأضاف العنقري في تصريح لقناة “العربية”، أن الديوان تصدر منه أعداد كبيرة من التقارير المالية المحاسبية التي تصل إلى الجهات الرقابية الأخرى لكي تعمل على حسب اختصاصاتها.

وأشار إلى أن هناك تكاملا وتعاونا مثمرين بين الديوان والنيابة العامة ونزاهة التي تبذل جهودا واضحة في مجال عملها واختصاصاتها النظامية، مبينا أن هناك مكاتب فنية مشتركة تقوم على تفعيل هذا التعاون.