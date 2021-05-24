تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئى، من ضبط 105 مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
وتمكنت القوات من ضبط 55 مخالفا لرعيتهم 2388 رأسا من الإبل في مواقع ممنوعة .
وبمكنت أيضا من ضبط 44 مواطنا بحوزتهم 73 م من الحطب المحلي معروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض ، و6 مخالفين لنهلهم الرمال وتجريف التربة بمدينة الرياض ومحافة جدة .
وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة
ضبط (105) مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA#وزارة_الداخلية#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/kTPrdxRprE
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 24, 2021