تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئى، من ضبط 105 مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وتمكنت القوات من ضبط 55 مخالفا لرعيتهم 2388 رأسا من الإبل في مواقع ممنوعة .

وبمكنت أيضا من ضبط 44 مواطنا بحوزتهم 73 م من الحطب المحلي معروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض ، و6 مخالفين لنهلهم الرمال وتجريف التربة بمدينة الرياض ومحافة جدة .

وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة