اجراءات كورونا في الشرقية: إغلاق منشآت وتحرير عشرات المخالفات

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1509 جولات رقابية ومشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة “كورونا”.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 7 منشآت مخالفة، وتحرير 87 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، فيما تلقت 21 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك عبر مركز 940 .

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ ” كورونا ” والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق ” توكلنا “، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وشددت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة، وذلك بهدف رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.