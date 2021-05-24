%60 نسبة إنجاز مشروع جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع الشارع الثامن عشر بالدمام

بلغت نسبة إنجاز مشروع جسر تقاطع طريق الأمير نايف بن عبد العزيز، مع الشارع الثامن عشر بالدمام، الذي تنفذه أمانة المنطقة الشرقية 60%، وذلك ضمن مبادرة رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين معايير السلامة المرورية.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان، أن الجسر البالغ طوله 481 مترا مربعا وعرضه 18 مترا مربعا، يتضمن كمرات صندوقية مسبقة الصب ترتكز على 6 ركائز وسطية واثنتان طرفية و4 جدران استنادية، وذلك لتحسين الحركة المرورية على طريق الأمير نايف بن عبد العزيز باتجاهي الشمال والجنوب، حيث يحتوي كل اتجاه على مسارين بعرض 3.5م للمسار الواحد، بالإضافة إلى طرق الخدمة بنفس طول الجسر، كل اتجاه مسارين بعرض 3.3م للمسار الواحد للحركة الفرعية على جانبي الجسر بالاتجاهين بالإضافة لمواقف السيارات.

وبين أنه تم الانتهاء من كامل الأعمال الخرسانية للقواعد والأعمدة والجدران الاستنادية و50% من الركائز الطرفية للجسر وجاري تركيب الكمرات الخرسانية مسبقة الصنع، ويُتوقَّع الانتهاء من أعمال المشروع نهاية العام الميلادي الحالي.

وأفاد بأن العمل يجري على استكمال صبيات الخرسانة للركيزة الطرفية A2، واستكمال تنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية مسبقة الصنع، بالإضافة إلى بلاطات الجسر مع العزل المائي للبلاطات، واستكمال أعمال الطرق للجسرين وطرق الخدمة، وتركيب فواصل التمدد، وإنهاء الدهانات الخاصة بالجسرين.