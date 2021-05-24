فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع دعوات المنظمات الإرهابية لهدم الأقصى

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدعوات التي أطلقتها جماعات “الهيكل” المزعوم التي عبّرت فيها عن ترحيبها باستئناف الاقتحامات واستباحة المسجد الأقصى، وطالبت أيضا بنقل الوصاية على المسجد الأقصى إلى وزارة الأديان اليهودية، ودعت بشكل علني إلى هدم المسجد الأقصى.

وحمّلت في بيان صحفي اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن دعوات تلك المنظمات ونتائجها وعن اعتداءاتها الاستفزازية ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها، وطالبت العالمَين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بالتعامل مع تلك الدعوات بمنتهى الجدية.

ورأت أن استفزازات مجموعات المستوطنين الإرهابية في القدس تهدد بتقويض الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار، وتؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر في الأوضاع.