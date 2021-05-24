أمانة العاصمة المقدسة تستضيف الفنان محمد عبده

بحث أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، في مكتبه، صباح اليوم، مع الفنان السعودي القدير محمد عبده، عددا من المواضيع الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة المشاريع الاستثمارية في قطاع الفنادق في عدد من المواقع بالعاصمة المقدسة، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وقدم الفنان محمد عبده، شكره وتقديره لأمين العاصمة المقدسة على دعمه للمشاريع الاستثمارية وتلبية احتياجات جميع فئات الأعمال وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية، حاثاً كافة المستثمرين ورجال الأعمال بالاستثمار في مدينة مكة المكرمة وتنشيط الحركة الاقتصادية بها والمساهمة في تعزيز التنمية العمرانية.