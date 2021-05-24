الرئيس السيسي يستقبل تركي آل الشيخ #عاجل

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن المستشار تركي آل الشيخ نقل للرئيس تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد الرئيس السيسي، عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات، وفي مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين، وأنها تشهد تطوراً مستمراً وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه، مع التأكيد على أن القيادتين والحكومتين المصرية والسعودية تسعيان دوماً إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون في سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع في تحقيق الأهداف المشتركة.