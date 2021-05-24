أمير القصيم يشيد بدور لجان التنمية الاجتماعية خلال جائحة كورونا

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالجهود التي تقوم بها لجان التنمية الإجتماعية بالمنطقة ، خلال جائحة كورونا من خلال إطلاق المبادرات الإجتماعية التي أسهمت في رفع نسبة الوعي والتخفيف من آثار الجائحة على جميع شرائح المجتمع، مضيفاً سموه بأنه يتطلّع دائماً إلى إستمرارية جهودها بما يحقق أهدافا المنشودة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ودعا إلى مراعاة متطلبات المجتمع المحلي من البرامج والأنشطة التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتنمية إهتماماتهم والتنّوع والإبتكار في تنفيذ البرامج.

جاء ذلك بعد أن تسلم، التقرير السنوي لبرامج لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الخبراء خلال العام الماضي 1441هـ، بحضور رئيس مركز الخبراء عبدالله الدهيمان ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخبراء خالد القريشي.

واستمع أمير القصيم، إلى شرح عن جهود اللجنة وبرامجها خلال العام الماضي، المتمثلة في البرامج الصحية والوقائية التوعوية وتعزيز جوانب الأمن الفكري والمشاركة في المناسبات الاجتماعية والوطنية.