بعد انفجار مصفاة للنفط.. حريق ضخم يلتهم مجمع بتروكيماويات في إيران

شب حريق هائل، اليوم، في مجمع بتروكيماويات في “كنغان” بمحافظة بوشهر الإيرانية، وفقا لما أوردته قناة العربية في نبأ عاجل.

وهز انفجار قوي ظهر السبت الماضي، مصفاة نفط عبادان، جنوب الأهواز، وهي أهم وأكبر وأقدم مصفاة نفط في إيران، ما أدى إلى جرح 3 عاملين فيها.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، وقع الانفجار في الوحدة الثالثة للمصفاة (FCCU) وتسبب في حريق هائل في القسم. كما أفادت تقارير بتصاعد سحب دخان ضخمة وبتلوث كبير عم مدينة عبادان.

وقالت السلطات إن سبب الحادث هو ارتفاع درجة الحرارة ووجود مواد قابلة للاشتعال ما تسبب بعطل فني ووقوع انفجار