أمير القصيم يدشن جمعية فكرة للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية

دعا صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم إلى تبني الأفكار الإبداعية من خلال رفع مستوى الوعي لقطاع ريادة الأعمال الاجتماعية والتسويق للمنشآت الاجتماعية والعمل على تعزيز نموها من خلال إطلاق المبادرات والبرامج.

واكد سمو أمير القصيم على أهمية دور جمعية فكرة للابتكار و ريادة الأعمال الاجتماعية للسعي إلى تقديم الخدمات الاستشارية وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة في مجالات ريادة الأعمال الاجتماعية والتنمية المستدامة والتطوّع المؤسسي وأخلاقيات الأعمال والمسؤولية المجتمعية .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم قد دشّن بمكتبه اليوم بمقر الإمارة، جمعية فكرة للابتكار وريادة الأعمال الإجتماعية، بحضور صاحبة السمو الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود رئيسة مجلس إدارة جمعية فكرة للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم وامين مجلس شباب القصيم دهش الدهش, وأمين برنامج التوطين احمد المشيقح.

وخلال اللقاء استمع سمو أمير القصيم إلى شرح موجز من سمو الأمير نورة آل سعود عن أهداف الجمعية ، كما استعرضت سموها أنشطة الجمعية لدعم ومساندة رواد الأعمال الاجتماعيين وتوفير الخدمات الاستشارية لهم وإنشاء حاضنات ومسرعات أعمال لمساعدتهم على تجاوز التحديات التي قد تواجههم .

وثمنت سمو رئيسة مجلس إدارة الجمعية دعم واهتمام سمو أمير القصيم ، وهو الذي سيكون دافعا كبيرا لتحقيق برامج ومستهدفات الجمعية .

وبارك سمو أمير القصيم إنطلاقة جمعية فكرة للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية بالقصيم ، مثمناً جهود فريق العمل التأسيسي الذي حرص على إعداد أهداف الجمعية وفق ما يتطلبه احتياج رواد الأعمال الاجتماعيين ، متمنيا لهم كل التوفيق لتحقيق الأهداف المنشودة.