إلقاء قنابل على حافلة نادي شهير في الدوري الإيراني

قام عدد من الجماهير الإيرانية اليوم الإثنين، بإلقاء قنابل يدوية على حافلة فريق برسبوليس الإيراني.

ونشر برسبوليس صورا لحافلة الفريق، والتي تظهر آثار إلقاء القنابل اليدوية على الحافلة، قبل مواجهة ذوب آهن أصفهان في الدوري الإيراني.

من جهتها نشرت وكالة تسنيم مقطع فيديو للحادثة، وعلقت عليه بالقول: إن لاعبي برسبوليس ليسوا في حالة جيدة، في حين لم يكشف مصير مباراته مع ذوب آهن أصفهان، التي من المقرر أن تقام في وقت لاحق.

وكان برسبوليس قد حصد 45 نقطة من 22 مباراة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيراني، متأخرا بـ 3 نقاط عن سباهان أصفهان المتصدر.