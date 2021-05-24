أسلحة أمريكية في هجوم الحوثي على مأرب .. كيف استولت المليشيا عليها

لم تجد مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن وسيلة لأجل الاستمرار في انقلابها على الشرعية، إلا استخدمتها ضد أبناء الشعب الوطني.

تقارير إخبارية كشفت مؤخرا عن استخدام المليشيا لأسلحة أمريكية متطورة، كانت بحوزة القوات التابعة للرئيس اليمني الراحل على عبد الله صالح، وذلك في هجومها على مأرب، والذي منيت فيه بخسائر فادحة على جميع الجبهات.

مركز أبعاد للدراسات والبحوث، كشف عن استخدام الحوثي لأسلحة أمريكية حديثة ومتطورة مخصصة لمكافحة الإرهاب، في هجماتها الأخيرة على المحافظة.

وأضاف أن المليشيا المدعومة من إيران، استدعت في هجماتها الأخيرة على مأرب، أسلحة حديثة ومتطورة، كانت تابعة لقوات (مكافحة الإرهاب والنخبة) سيطروا عليها كليا بعد تصفية الرئيس السابق علي عبد الله صالح في ديسمبر 2017.

وأوضح أن الحوثيين الذين أخفوا بعض الآليات الحديثة منذ 2015م، بدأوا باستخدامها في معارك مأرب الأخيرة حيث استأنفوا هجومهم في فبراير، وفشلوا في تحقيق تقدم يعطيهم أفضلية في السيطرة على المحافظة.

وبحسب التقرير فقد شملت الأسلحة : ” دبابات T 72 ، T 82، مدرعات: 80 BM 202 ، BTR، ومدافع ذاتية الحركة، وصواريخ أرض جو جرى تعديل بعضها لتصبح صواريخ أرض-أرض”.