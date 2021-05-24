بعد فضيحة مرتبطة بزعيم مافيا .. معارضة تركية تطالب وزير الداخلية التركي بالاستقالة

تسبب فيديو زعيم المافيا التركي ” سادات بكر”، في موجة من الانتقادات للحكومة التركية، خاصة وزير الداخلية سليمان صويلو.

المرأة الحديدية ورئيسة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشنار، طالبت وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بتقديم استقالته من منصبه، بعد قضايا الفساد التي كشف زعيم المافيا التركي تورطه فيها.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكشنار، قولها : ” بناء على ادعاءات زعيم المافيا سادات بكر، يجب أن يستقيل وزير الداخلية التركي سليمان صويلو من منصبه حتى انتهاء التحقيقات، من أجل مستقبل حزبه ومن مصلحة رئيسه الذي يحبه”.

وكان زعيم المافيا في وقت سابق، قد اتهم الداخلية التركية، بمداهمة بيته، وتفتيش زوجته، والعبث بملابسها الداخلية.

ومن المعروف أن سادات بكر، هو أحد زعماء عصابات المافيا التركية، وهو مطلوب أمنيا وفق نشرة حمراء عممتها السلطات التركية، منذ أكثر من عام.

ويتهم زعيم المافيا بتهم تتعلق بالجريمة المنظمة، وتجارة وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى استهداف شخصيات أكاديمية ومدنية.