مصر للطيران: ملتزمون بإجراءات المملكة بشأن القادمين إليها

قررت شركة مصر للطيران، العمل بإجراء جديد للمسافرين إلى السعودية، من الفئات المستثناة من السعوديين والدبلوماسيين والكوادر الطبية المسموح لهم بدخول المملكة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بشركة مصر للطيران، أن الشركة تلقت إشارة من سلطات الطيران المدني السعودي، بضرورة تسجيل المسافرين المحصنين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة، بياناتهم الخاصة بالتحصين إلكترونيا على البوابة الإلكترونية المخصصة لها.

وبحسب المصادر فإن ذلك الإجراء سيساهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول، لمن أتم كافة الإجراءات النظامية للقدوم للمملكة، مشيرًا إلى أن تلك البوابة ستسهم في ربط معلومات المسافرين مباشرة مع تطبيق “توكلنا”، لإنهاء إجراءات دخول جميع القادمين إلى المملكة من كافة المنافذ الدولية للمملكة الجوية والبحرية والبرية.

يذكر أن الخدمة تأتي بمشاركة كل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني السعودي، ووزارة الصحة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.