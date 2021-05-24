بعد ودائع البنوك.. قيادات حوثية تسطو على صناديق أموال بمحافظة إب

تتسارع في الآونة الأخيرة عمليات سطو سريعة ومتلاحقة ، تقوم بها مليشيا الحوثي المتمردة، لأجل جمع ونهب أموال اليمنيين.

وسائل إعلام يمنية ذكرت أن قيادات حوثية سطت على مستحقات مالية لموظفي صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب.

ونقلت عن مصادر مطلعة أن فسااد ماليا وإداريا، تشهده أروقة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة ، وتشرف عليه قيادات حوثية، حيث انعكست على أداء الصندوق في شوارع المدينة، والتي تشهد تكدس للقمامة وانتشار النفايات بشكل غير مسبوق بسبب تدني الخدمات.

كما كشفت المصادر عن شيك مالي صرف مؤخرا من إيرادات الصندوق بمبلغ وقدره ستة ملايين صرف كـ “حوافز مالية” للموظفين قبيل العيد، فيما تعرضت الحوافز للنهب والسطو وصرف القليل منها.

وأضافت أن الشيك المصروف، تم صرف مبلغ مليونين ريال، فيما تم نهب أربعة ملايين، في الوقت الذي تم اعتماد الكثير من الموظفين في عملية صرف الحوافز وتم عمل كشوفات صرف لهم، ولم يستلموا ريالا واحدا.

ويأتي هذا بعدما أقدمت مليشيا الحوثي، على ارتكاب جرائم مالية أخرى بحق الشعب اليمني، من خلال حيلة ابتكرتها للاستيلاء على الودائع البنكية من خلال ما أسمته ” أسلمة البنوك”، ومكافحة الربا.