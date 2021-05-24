وزير خارجية قطر يصل مصر في زيارة تستمر يومين

وصل محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، مساء اليوم، إلى القاهرة قادما من السودان.

وتستمر زيارة وزير الخارجية القطري لمصر يومين، فى إطار جولة عربية يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات، كما سيلتقي عددا من كبار المسؤولين والشخصيات من بينهم وزير الخارجية المصري سامح شكري.

ومن المقرر أن تبحث لقاءات وزير خارجية قطر بالقاهرة دعم علاقات التعاون بين مصر وقطر وعودتها إلى طبيعتها إلى جانب استعراض آخر التطورات بالمنطقة وعلى رأسها الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية وليبيا وسوريا.

وتأتي زيارة وزير خارجية قطر لمصر بعد زيارة له أمس إلى ليبيا التقى خلالها برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، كما زار اليوم السودان والتقى بقادة المجلس الانتقالي.