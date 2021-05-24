وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض تستقبل 50 بلاغا يوميا

أوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن إدارة الحماية الأسرية تقدم خدماتها لحالات العنف الأسري في المنطقة من خلال “13” وحدة وفريق للحماية الاجتماعية موزعة على العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة د. محمد بن عبدالله الحربي أن وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض تستقبل يومياً مايقارب من 50 بلاغا ويتعامل معها موظفي الوحدة البالغ عددهم 118 أخصائيا وأخصائية بحسب درجة خطورة الحالة التي تختلف مابين الحرجة ومنخفضة الخطورة، مبيناً أن بعض الحالات تستدعي التدخل السريع بالتعاون مع الجهات المختصة مثل حالات الإيذاء والبعض الآخر منها لايحتاج إلا إلى خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري فقط من قبل الكادر الاجتماعي أو النفسي بوحدات الحماية.