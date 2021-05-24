المسكوت عنه .. تفاصيل مثيرة عن انفجار مصنع للطائرات المسيرة بإيران

تساؤلات كثيرة خلفها التفجير الذي وقع داخل مصنع للطائرات المسيرة، في محافظة أصفهان الإيرانية.

ونقلت وسئل إعلام عن مصادر إيرانية أن المصنع الذي وقع فيه الانفجار بمحافظة أصفهان، تصنع فيه طائرات شاهد وأبابيل المسيرة، والتي يستخدمها الحوثيين في اليمن.

وبحسب الصادر فإن الحرس الثوري الإيراني زود مؤخراً عدداً من الفصائل العراقية المسلحة بطائرات أبابيل وشاهد المسيرة، ضمن مخطط جديد يعمل على إعادة تأهيل الجماعات المسلحة في العراق.

وفي التفاصيل أيضا فإنه تم منع وسائل الإعلام الإيرانية من الوصول إلى موقع الحادثة والكشف عن حجم الخسائر التي تكبدها مصنع الطائرات المسيرة في مدينة شاهين شهر.

كما أكدت وسائل الإعلام الإيرانية إصابة عدد من الأشخاص في التفجير ، دون الخوض في التفاصيل عن موقع المصنع وطبيعة عمله أو نشاطه.

ونقلت عن الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في أصفهان علي محمد هاشمي، أن الانفجار والحريق وقع في مجمع الصناعات الكيماوية في مدينة شاهين شهر بالمحافظة.

بينما أعلن مدير عام وحدة إدارة الأزمات في أصفهان منصور شيشة فروس، عن إرسال فريق تقييم للتحقيق في سبب الحادث في مصنع الطائرات المسيرة.

وفي ذات السياق ذكرت بعض وسائل الإعلام الدولية أن الكيان الصهيوني ضالع كمشتبه محتمل متورط بتفجيرات وحرائق مشبوهة حدثت خاصة في صيف وخريف العام الماضي، في عدد من مجمعات وصناعات الكهرباء والكيماويات والبتروكيماويات داخل إيران.