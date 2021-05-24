368 مليون دولار.. خسائر الشركات الإسرائيلية في حرب غزة

تعرضت الشركات الإسرائيلية لخسائر فادحة، وذلك بسبب العدوان الذي شنته قوات الاحتلال على غزة الأيام الماضية.

وذكر اتحاد الصناعات في إسرائيل اليوم الاثنين أن خسائر الشركات وصلت إلى 1.2 مليار شيقل أي ما يعدل (368 مليون دولار) على مدار 11 يوما من الحرب.

وأضاف أن معظم الخسارة ترجع إلى بقاء الموظفين في منازلهم بسبب إطلاق الصواريخ الذي لم يكد يتوقف من غزة.

وأوضح أن نحو ثلث العاملين تغيب عن العمل في جنوب إسرائيل بينما لزم حوالي عشرة بالمائة المنازل في المناطق الأقرب إلى المركز التجاري للبلاد في وسط دولة الاحتلال.

وتابع قائلا : إن غياب العاملين أفرز تراجعا كبيرا في إنتاج الشركات الصناعية، وتراجعا في المبيعات، وألحق ضررا مباشرا بالإيرادات.

يذكر أن اتحاد الصناعات في إسرائيل يمثل نحو 1500 شركة و400 ألف عامل.