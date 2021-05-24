خامنئي بيفصلها.. استبعاد أحمدي نجاد وجهانغيري ولاريجاني من الانتخابات الرئاسية الإيرانية

على غير المتوقع في الشارع الإيراني الذي ينظر إلى الانتخابا القادمة بعين المقاطعة، كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن استبعاد الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، والنائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري، ورئيس البرلمان الإيراني الأسبق علي لاريجاني من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وذكرت وكالة فارس المقربة من الحرس الثوري الإيراني أنه بعد مراجعة أهلية المرشحين للرئاسة الإيرانية في مجلس صيانة الدستور، تم إرسال أسماء المرشحين النهائيين إلى وزارة الداخلية وتم التأكد من رفض ترشح علي لاريجاني، ومحمود أحمدي نجاد، وإسحاق جهانغيري من خوض سباق الانتخابات.

يذكر أن أحمدي نجاد كان رئيسًا لإيران لمدة ثمان سنوات ، حيث قرر مجلس صيانة الدستور اليوم وهو ( أحد أدوات خامنئي ) بأن نجاد غير مؤهل للترشح للرئاسة الإيرانية.

كما يعتبر اسحاق جهانغيزي وعلي لاريجاني، من أهم مرشحي التيار الإصلاحي الإيراني لمواجهة مرشح المحافظين رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي.