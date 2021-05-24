بحجة “الدورات الصيفية”.. الحوثي  يبدأ حملته السنوية لتجنيد طلاب المدارس

بدأت الميليشيات الحوثية المتمردة في اليمن، حملة تجنيد في صفوف طلبة المدارس تحت اسم الدورات الصيفية.

يأتي هذا عقب اشتداد المعارك في غرب مأرب، وفشل الميليشيات في تحقيق أي تقدم في هذه الجبهات على مدار خمسة أشهر.

وتعتبر حملة الحوثي التي بدأها، هي الحملة السنوية التي تستهدف الطلبة في المراحل الدراسية وعلى مستويات مختلفة تشمل التعبئة الفكرية المتطرفة وتنتهي باستخدام الأسلحة والزج بالأطفال على الجبهات.

وطلبت الميليشيات من السكان الإسراع في إلحاق أبنائهم في هذه المدارس التي تقدم برامج فكرية ذات صبغة طائفية وفق مقررات أعدها خبراء في ميليشيات حزب الله اللبناني.

وبحسب ما ذكرته تقارير إخبارية، فإن البرنامج الصيفي يحتوي على محاضرات يومية إلزامية لزعيم الميليشيات وهي المحاضرات التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين يتم إدخالهم دورات ثقافية، قبل إلحاقهم بمعسكرات للتدريب على استخدام الأسلحة.

وفي التفاصيل أيضا يتضمن البرنامج التدريب على الألعاب القتالية وتجسيد شخصيات من قادة الميليشيات لقوا مصرعهم في جبهات القتال مع القوات الحكومية، وخصوصا في مأرب والجوف، حيث يقدم لصغار السن على أن هؤلاء قتلوا في المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.