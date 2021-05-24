للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. مقتل قيادي حوثي كبير ومرافقيه في كمين محكم بالبيضاء

تمكنت قوات الجيش اليمني في محافظة البيضاء من استهداف مجموعات حوثية، حيث أسفر ذلك عن مقتل قيادي حوثي ميداني ومرافقيه بكمين في منطقة “شوكان” بمديرية الصومعة، محافظة البيضاء.

وتأتي الحادثة بعد أقل من 24ساعة على مصرع قائد جبهة “العبدية” وخمسة من المشرفين الحوثيين في غارة جوية لطيران التحالف في جبهة قانية بنفس المحافظة.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أعلنت عن مقتل القيادي الحوثي أبو جهاد في كمين تم نصبه بالبيضاء.

وأضافت أن القيادي الحوثي المدعو “أبو جهاد” وهو قائد جبهة العبدية قد تم استهدافه مع مشرفين آخرين و5 من مرافقيه في طريق رمضة بمديرية ردمان آل عواض في محافظة البيضاء ، وذلك من خلال كمين محكم.